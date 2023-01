Terremoto nella notte a Roma | in centinaia svegliati dalla scossa

Agenzia ANSA

Una scossa didi magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:46provincia est di Roma. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 ...Undi magnitudo ML 3.2 è avvenuto questa nottezona a 8 km NW Colonna (RM) alle ore 02:46:11 italiana, con epicentro lungo la via Polese. Ilè stato avvertito anche a Tivoli. Il ... Terremoto di magnitudo 3.2 nella provincia est di Roma - Ultima Ora Non si registrano al momento danni, ma la terra ha tremato in modo evidente costringendo molti a lasciare le abitazioni ...Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 8 km da Colonna e 9 da Tivoli ...