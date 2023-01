Terremoto | in provincia di Roma scossa di magnitudo 3 2 nella notte

(Di domenica 22 gennaio 2023) Undi3.2 è stata registrata sta, alle 2.46, indi. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che lo ha rilevato a una profondità di 10 km. È avvenuta a 8 km a Nord Ovest di Colonna e a 9 km da Tivoli. Non si sono registrati danni a persone o cose.

Undi magnitudo di 3.2 è stato registrato stanotte, alle ore 2.46, indi Roma . Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Al momento non si segnalano ...Una scossa didi magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2:46 nellaest di Roma. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 ... Terremoto di magnitudo 3.2 nella provincia est di Roma - Ultima Ora Il caso Il gruppo nell’assemblea consiliare torna ai numeri delle origini: via Ramella e Brenna: «Indipendenti, voteremo secondo coscienza». Il medico: «Mai tutelato dal livello provinciale» Se ovunqu ...ROMA (cronaca) - La prima alle 1.59, l'ultima alle 2.55. L'evento avvertito da molte persone ilmamilio.it - contenuto esclusivo Quattro scosse di terremoto nella notte, in rapida successione, alle p .