Terremoto di magnitudo 3 5 in Romagna

(Di domenica 22 gennaio 2023) Una scossa didi3.5 è stata registrata alle 9.38 nella zona di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è...

È stata registrata nella notte una scossa didi3.2 nella provincia est di Roma . Il sisma è stato registrato alle 2:46. 'Sentito distintamente', si leggeva su alcuni post e commenti sui social. 'Sì, mi ha svegliato, tremava ...vicino alle 16.54 di oggi. L'epicentro della scossa, di3.5, a San Pietro Infine, in provincia di , ad una profondità di 20 chilometri . Ilè stato avvertito anche nella provincia casertana e nel basso . Diversi abitanti hanno cercato ...Non si registrano al momento danni, ma la terra ha tremato in modo evidente costringendo molti a lasciare le abitazioni ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata poco prima delle 3 nell'area a est di Roma, con epicentro nel Comune di Colonna. Lo fa sapere ...