Terremoto di magnitudo 3 2 nella provincia est di Roma

(Di domenica 22 gennaio 2023)– Una scossa didi3.2 è stata registrata alle ore 2:46est di. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 8 km da Colonna e 9 da Tivoli. Non si registrano, fortunatamente, danni a persone o cose. Notizia in aggiornamento. L'articolo L'Opinionista.

Commenta per primo Una scossa didi3.2 è stata registrata alle 2:46 nella provincia est di Roma. Il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro a 8 km da Colonna e 9 da Tivoli. Non ...Scossa di3,2 nella notte, a 10 km di profondità nel comune di Colonna Alle 2,46 della scorsa notte è stata registrata una scossa didi3.2 nell'area a est di Roma tra i comuni di Colonna, Tivoli e San Gallicano nel Lazio. Lo comunica l'Ingv precisando che l'epicentro è stato a 10 km di profondità nel comune di ...Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle 9.38 a Cesenatico (provincia di Forlì-Cesena), in Emilia-Romagna. Secondo i… Leggi ...Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina alle 9.38 a Cesenatico (provincia di Forlì-Cesena), in Emilia-Romagna. Secondo i… Leggi ...