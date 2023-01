Terremoto a Roma | scossa nella notte di magnitudo 3 2 | avvertito in tutta la provincia

Corriere Roma

Nella notte la terra ha tremato nella Capitale. Una scossa didi magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.46 nella provincia est di. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 ...Quattro scosse diad est diDa quanto si apprende non si registrano danni a persone o cose ma solo qualche allarme lanciato sui social da alcuni residenti ancora svegli o residenti in ... Terremoto nella notte a Roma e provincia: nessun danno a persone o cose Una scossa di terremoto con epicentro in provincia di Roma si è verificata questa notte alle ore 2 e 46 minuti. L’epicentro della scossa è stato identificato nel comune dei Castelli romani di Colonna, ...Quattro scosse di terremoto nella zona est di Roma, la più forte di magnitudo 3.2: per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose ...