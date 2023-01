Terra Amara in prima serata Parte la petizione dei fan

Tv Sorrisi e Canzoni

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 gennaio 2023 , alle 14.10 , a bordo di un'automobile di lusso arriva alla tenuta Yaman Ercument , il cugino di Demir. Intanto, Mujgan capisce ... "Terra amara", le anticipazioni: dopo il matrimonio, la verità… Nelle nuove puntate di Terra Amara, Yilmaz entra in possesso della lettera di Zuleyha, anche se gli è impossibile leggerla... Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche dell' ...Nelle prossime puntate di Terra amara, in seguito alla morte del fratello, Behice si trasferirà ad Adana per stare vicina alla nipote Mujgan ...