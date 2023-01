Terra amara e Un altro domani | anticipazioni fiction Mediaset dal 23 al 28 gennaio

Leggi su velvetmag

(Di domenica 22 gennaio 2023) Prosegue la messa in onda delle, ovveroe Un: ecco cosa accadrà dal 23 al 28. Drammi, intrighi e tante sorprese in arrivo nelle amate serie di Canale 5, in onda nella fascia del daytime: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. Nuove puntate in arrivo per ledella rete ammiraglia di. Esclusi i brevi stop nel corso del giorno di Santo Stefano e dell’Epifania, le serie non sono andate in pausa, proseguendo la messa in onda ininterrottamente anche nel corso delle festività. Ora che la programmazione è tornata a pieno regime, proseguono senza sosta gli appuntamenti della soap turcae della serie spagnola Un ...