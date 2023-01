Terra Amara Anticipazioni 23 gennaio 2023 | Arriva l' inquietante Ercument! Ecco chi è

Tv Sorrisi e Canzoni

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 gennaio 2023 , alle 14.10 , a bordo di un'automobile di lusso arriva alla tenuta Yaman Ercument , il cugino di Demir. Intanto, Mujgan capisce ......corazza e armato di un paio di cannoni e mitragliatrici con cui superare gli ostacoli della... ma li avevano sparsi lungo tutto il fronte: quando tentarono di raggrupparli ebbero l'sorpresa ... “Terra amara”, le anticipazioni: dopo il matrimonio, la verità… Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...