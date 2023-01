Terra Amara | anticipazioni 23-28 gennaio 2023 | una sconvolgente scoperta

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 22 gennaio 2023) Demir Yaman andrà incontro ad unanegli episodi settimanali diin onda dal 23 al 28. L'uomo verrà a sapere che Cengaver ha venduto le azioni del caseificio ad Yilmaz e soprattutto che non è stato lui a mettere in giro le voci sui rapporti tra Zuleyha e Akkaya. Nel frattempo, Altun sarà costretta a mentire per poter riavere suo figlio e Seher cercherà di approfittarsi di una particolare situazione che si verrà a creare., trame puntate 23-28: Demir scopre che Cengaver ha venduto le azioni ad Yilmaz Il cugino di Demir, Ercument, farà ritorno a casa Yaman mentre Mujgan, prima di convolare a nozze con Yilmaz, vorrà sapere se Zuleyha è ancora innamorata ...