Tenta di attraversare i binari | ragazzo 15enne muore investito da un treno nel Bresciano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Undi 15 anni è morto dopo essere statodi striscio da un. È accaduto questa sera poco distante dalla stazione di Chiari, nel. Il giovanissimo, di origini albanesi e residente non lontano, hato diproprio quando è passato ilche lo ha colpito di striscio. Un impatto violentissimo avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l’allarme. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

