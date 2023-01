Tenta attraversare binari | 15enne muore colpito da treno

Agenzia ANSA

Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. E' accaduto questa sera poco distante dalla stazione di Chiari, nel Bresciano. Il giovanissimo, di origini albanesi e residente non lontano, ha tentato di attraversare i binari proprio quando è passato il treno che lo ha colpito di striscio. Un impatto violentissimo avvenuto ...