Tenta attraversare binari | 15enne muore colpito da treno nel bresciano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un. È accaduto questa sera poco distante dalla stazione di Chiari, nel. Il giovane, di origini albanesi e residente non lontano dal luogo dell'incidente, hato diproprio nel momento in cui transitava ilche lo hadi striscio. Un impatto violentissimo avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l'allarme.

Il Fatto Quotidiano

