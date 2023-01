Tenta attraversare binari | 15enne investito da un treno

(Di domenica 22 gennaio 2023) Due gravi incidenti hanno visto perdere la vita, questa sera, a quattro giovanissimi, il primo in Lombardia, l'altro in Puglia. Poco distante dalla stazione di Chiari, nel Bresciano, un ragazzino di ...

Il giovanissimo, di origini albanesi e residente non lontano, ha tentato dii binari proprio quando è passato il treno che lo ha colpito di striscio. Un impatto violentissimo avvenuto ...Il giovanissimo, di origini albanesi e residente non lontano, ha tentato dii binari proprio quando è passato il treno che lo ha colpito di striscio. Un impatto violentissimo avvenuto ... Tenta attraversare binari, 15enne muore colpito da treno - Lombardia Terribile incidente stradale nella serata di domenica nel territorio di Massafra (Taranto), sulla via per Martina Franca. Tre giovanissimi, tra cui una 13enne, sono morti e un quarto ragazzo è rimasto ...Due gravi incidenti hanno visto perdere la vita, questa sera, a quattro giovanissimi, il primo in Lombardia, l'altro in Puglia. Poco distante ...