Tennis | Sinner | che peccato! Eliminato agli ottavi degli Austrialian Open da Tsitsipas

OA Sport

Dopo i primi due set vinti dal giocatore ellenico, con un doppio 6 - 4,era riuscito a portare a termine una magnifica rimonta, aggiudicandosi il terzo (6 - 3) e quarto (6 - 4) set; nel quinto,...Pertermina qui l'avventura in ... LIVE Sinner-Tsitsipas 4-6, 4-6, 6-3, 4-2 Australian Open 2023 in DIRETTA: c'è un break da difendere L'azzurro, sotto di due set, era riuscito a recuperare prima di perdere il gioco decisivo per 6-3 dopo poco più di quattro ore di intensa battaglia. Il greco sfiderà ora Lehecka ...Stefanos Tsitsipas vince il proprio match di ottavi contro Jannik Sinner 6-4 6-4 3-6 4-6 6-3. L’azzurro si è trovato sotto di due set, poi è riuscito a tornare in gioco con una splendida rimonta, ma i ...