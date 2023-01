Tiscali

E' la prima volta in carriera che labatte le numero 1 del mondo in carica. In precedenza aveva perso due volte contro Ashleigh Barty quando l'australiana era in vetta al ranking mondiale. ...A battere la 21enne polacca (semifinalista lo scorso anno) è stata la 23enne kazaka Elena(... il più alto di sempre Monday's net - Il ritorno degli Stati Uniti nel GrandeAustralian ... Tennis, Rybakina elimina la numero 1 Swiatek agli Australian Open Ai quarti anche Jelena Ostapenko che ha battuto Coco Gauff MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sorpresa agli l'Open d'Australia femminile.Il russo e l'americano eliminano Nishioka e Hurkacz e si affronteranno per un posto in semifinale. Fuori Swiatek nel femminile ...