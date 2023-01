(Di domenica 22 gennaio 2023) Anche l’inizio del 2023 non sembra proporre buone notizie a, infatti, dopo i problemi extra-campo degli ultimi anni e l’al polso dello scorso giugno, non sembra davvero trovare pace e anche la sua campagna all’Australian Open si conclude con un problema fisico e, a quanto pare, nemmeno di lieve entità. Il nativo di Wiener Neustadt, infatti, ha chiuso la sua avventura al Melbourne Park subito al primo turno perdendo contro Andrey Rublev con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. Una sfida che, si sapeva, non sarebbe stata semplice contro il temibile russo, e il cemento australiano lo ha ampiamento confermato. Ma, come detto, la sconfitta ha portato con sè altre brutte notizie. Lo stessota classe 1993 lo ha confermato sui propri canali social: “Sfortunatamente, l’anno ...

OA Sport

Di sicuro cominciano a vedersi i frutti delpercorso : ora Jannik ha più armi nel suo ...in poi il tennista romano sia entrato in un'altra dimensione e che ora sia poco centrato sul. Per ...... due giocatrici che hanno iniziato con il piede giusto le rispettive stagioni e stanno esprimendo un ottimo. Probabilmente la bielorussa è quella che ha maggiormente impressionato fin qui, ma ... Tennis, nuovo infortunio per Dominic Thiem. L'austriaco si è provocato uno strappo, Coppa Davis a rischio Anche l’inizio del 2023 non sembra proporre buone notizie a Dominic Thiem. L’austriaco, infatti, dopo i problemi extra-campo degli ultimi anni e l’infortunio al polso dello scorso giugno, non sembra d ...Rafael Nadal ha ammesso di essere "distrutto mentalmente" dopo l'infortunio che ha segnato la sua partita al secondo turno dell'Australian Open contro l'americano Mackenzie McDonald, ma si è detto pro ...