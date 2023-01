Tennis | Fognini si ferma | infortunio al piede sinistro

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un nuovoFabio, tornato dall’Australia con l’eliminazione al primo turno sia ad Auckland che agli Australian Open in singolare e in doppio. “Questo inverno ho lavorato duramente per tornare alla mia forma migliore. Purtroppo a Melbourne non sono riuscito a competere al cento per cento delle mie possibilità a causa di alcuni problemi al. Una volta rientrato in Italia ho fatto ulteriori accertamenti e i medici hanno riscontrato una frattura intra-articolare della falange. Cercherò di recuperare e rimettermi in forma il prima possibile”. Questo il messaggio postato sui social dalta ligure classe ’87. SportFace.

