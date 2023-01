Tennis | agli Australian Open Korda batte Hurkacz e approda ai quarti

Sky Sport

Giovani alla ribalta nella prima giornata dedicataottavi di finale del tabellone maschile degli Australian Open 2023. Jiri Lehecka , classe '01, gioca un match superbo e sconfigge con il punteggio finale di 4 - 6 6 - 3 7 - 6(2) 7 - 6(3) la ...Affronterà Khachanov che ha battuto facilmente Yoshihito Nishioka MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sebastian Korda approda per la prima volta ai quarti di finale in uno Slam, ovveroAustralian Open. Battuto Hubert Hurkacz con il punteggio di 3 - 6, 6 - 2, 6 - 2, 1 - 6 7 - 6 (7). Affronterà Karen Khachanov, che in 58 minuti si è sbarazzato di Yoshihito Nishioka, per 6 - 0, 6 -... Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic, Rublev e Rune agli ottavi. Murray out Affronterà Khachanov che ha battuto facilmente Yoshihito Nishioka MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sebastian Korda approda per la prima volta ai quarti di finale in uno Slam, ovvero agli Australian ...Ai quarti anche Jelena Ostapenko che ha battuto Coco Gauff MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sorpresa agli l'Open d'Australia femminile.