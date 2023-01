ItaSportPress

Tutto è pronto per il big match di Premier League tra Arsenal e Manchester United e mister Erik, allenatore dei Red Devils è carico ai microfoni di Sky Sports per parlare della gara. Non manca anche un passaggio interessante che riguarda in particolare due delle stelle della sfida: ...Dall'altro lato, invece, gli uomini di Erikreduci da un pareggio rimediato nel finale contro il Crystal Palace (1 - 1) che ha posto fine a una striscia di cinque vittorie consecutive. ... Ten Hag, stoccata indiretta a CR7 “C’è solo un Messi, gli altri devono lavorare per la squadra” La partita Arsenal - Manchester United di domenica 22 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 21° giornata di Premier League ...Arsenal-Manchester United è il big match della 21a giornata della Premier League: una super classica del calcio inglese che vale punti importanti ...