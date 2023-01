Temptation Island | un ex protagonista va in escandescenze al Pronto Soccorso | “Tirava calci | ce l’aveva con medici e infermieri”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un ex concorrente disi è cacciato nei guai. Si tratta di Federico Rasa, barista palermitano che nel 2021 partecipò al programma di Canale 5 con l’ormai ex fidanzata Floriana Angelica. La vicenda risalirebbe al pomeriggio di sabato 21 gennaio, quando Federico si sarebbe recato in ospedale accompagnato dai sanitari del 118, a causa di reazione allergica seguita ad un trattamento al cuoio capelluto a cui si sarebbe sottoposto recentemente in Turchia. Dopo aver ricevuto le cure, però, il palermitano sarebbe andato su tutte le furie. Secondo quanto riportato da Palermo Today e da altri siti d’informazione locali, il giovane, non gradendo il trattamento ricevuto dal personale deldell’ospedale Civico di Palermo, avrebbe iniziato a tirarea carrelli e porte ...

