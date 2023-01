Temptation Island | ex concorrente indagato per danneggiamento | ' Calci alle porte e minacce ai medici'

Today.it

Va al pronto soccorso e non gradisce il trattamento ricevuto: questo il motivo che avrebbe spinto Federico Rasa , ex concorrente di, a tirare calci a carrelli e porte del pronto soccorso del Civico a Palermo . A seminare il caos dentro l' ospedale , oltre al giovane anche altri tre ragazzi che, secondo quanto ...Federico Rasa , noto alle cronache per aver partecipato alla famosa trasmissione televisiva di Mediaset, è stato denunciato per danneggiamento. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Palermo Today, Rasa si era recato ieri pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Civico del ... Calci a carrelli e porte dell'ospedale: ex concorrente di Temptation Island indagato per danneggiamento L'ex concorrente di Temptation Island, Federico Rasa, è stato denunciato per aver devastato l'ospedale di Palermo con alcuni amici ...Uno dei protagonisti del reality show condotto da Filippo Bisciglia ha seminato il caos in Sicilia, più precisamente a Palermo ...