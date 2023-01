Taranto | auto contro un muro | morti 3 giovanissimi

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tragedia questa sera sulla strada tra Massafra e Martina Franca, in provincia di. Tre persone sono morte in un incidente. Una quarta persona è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ‘Santissima Annunziata’ nel capoluogo jonico. Sono tutti. La vettura a bordo della quale viaggiavano si è schiantataun. Sul posto è intervenuto il personale del servizio di soccorso ed emergenza 118, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

