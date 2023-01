Tangenti in Ucraina | arrestato il viceministro delle Infrastrutture Lozynskiy | “Ha preso una mazzetta da 400mila dollari”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Avrebbe incassato unada quasi mezzo milione disu un appalto statale. Il governo ucraino ha destituito ile dello sviluppocomunità Vasyle accusato di aver ricevuto una tangente di 400.000. Lo riporta Kyiv Independent. “Il 22 gennaio si è tenuta una riunione straordinaria del Gabinetto dei ministri dell’su iniziativa del primo ministro Denys Shmyhal. Il governo ha approvato un progetto di risoluzione per destituire Vasyl Lozynskyy dalla carica di”, si legge in una nota dell’esecutivo. “Il governo dell’si impegna a rispettare il principio della tolleranza zero nei ...

Il Fatto Quotidiano

Abbonati per leggere anche Leggi anche, parla il comandante del gruppo Azov nel Donbass: "I russi sono troppi per noi, ci servono le armi occidentali" Kiev, elicottero cade su un asilo: morto ...... pubblicamente a Davos, dove è stato invitato in qualità di "amico dell'". Ma la vera ... Nella Bruxelles travolta dalle presuntestanno prendendo tempo. "Dopo quello che è successo, ... Tangenti in Ucraina, arrestato il viceministro delle Infrastrutture Lozynskiy: “Ha preso una mazzetta… Il governo ucraino ha destituito il viceministro delle Infrastrutture e dello sviluppo delle comunità Vasyl Lozynskiy, arrestato e accusato di aver ricevuto una tangente di 400.000 dollari. Lo riporta ...Vasyl Lozynski avrebbe approfittato degli acquisti pianificati per contenere gli effetti dei bombardamenti russi sulla rete elettrica. Sospetti anche sugli ...