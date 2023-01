Tajani in Egitto | “Rassicurato da al Sisi su Regeni e Zaki”

ilmessaggero.it

Gli incontri di oggi al Cairo di'servono a rinforzare le relazioni antiche frae Italia'. 'Dobbiamo lavorare insieme per affrontare le grandi emergenza del momento, soprattutto nell'...A Il Cairo, stamani, il ministro degli Esteri Antonio, in visita in, ha visitato la cattedrale copta di San Pietro, dove nel dicembre del 2016 avvenne un attentato che causò 29 morti. Nell'agenda indel ministro degli Affari esteri c'... Gas e migranti, la doppia missione di Tajani e Meloni in Egitto e Algeria Dopo le tappe in Turchia e Tunisia il ministro degli Esteri Tajani è arrivato in Egitto per incontrare il presidente Al-Sisi ...L'Egitto e l'Italia devono lavorare insieme per affrontare le grandi emergenze del momento, soprattutto nell'area del Mediterraneo, a ...