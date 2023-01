Tajani in Egitto | “Rassicurato da al Sisi su Regeni e Zaki”

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ho chiesto ancora collaborazione da parte egiziana”. Nei suoi colloqui al Cairo, il ministro degli Esteri Antonio, ha confermato di aver affrontato le questioni, “molto sensibili in Italia”, di Giulioa Patrick. “Sia il presidente che il ministro degli Esteri mi hanno assicurato la volontà dell’di rimuovere gli ostacoli che possono creare problemi”, ha riferitoin una conferenza stampa. “Anche questo tema è stato al centro dei nostri colloqui e non c’è stata nessuna reticenza da parte egiziana. Anzi, il problema è stato sollevato dal presidente, che ha detto che è intenzione dell’di risolvere il problema e togliere tutti gli ostacoli a una sempre più proficua collaborazione fra i nostri Paesi”. Gli incontri di oggi al Cairo di ...

