Tajani in Egitto | «Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni da al-Sisi sui casi di Regeni e Zaki»

ilmessaggero.it

l'è uno di questi grandi Paesi e noi stiamo lavorando perché si possano trovare buone soluzioni", le parole del ministroinQuindi anche questo tema è stato al centro dei nostri colloqui e non c'è stato, devo dirlo agli italiani, nessuna reticenza da parte egiziana", le parole diinAbbiamo una comune visione sulla necessità di continuare a lavorare per la sicurezza alimentare e far sì che ci siano tutte le ...Tajani in Egitto a colloquio con al Sisi: "Rassicurato dal capo del governo su Regeni e Zaki, ho chiesto collaborazione" [VIDEO] ...