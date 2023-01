Tacchinardi | «Penalizzazione Juve? È una vergogna I modi | i tempi | l’incomprensibilità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 gennaio 2023) Alessio, ex giocatore dellantus, ha parlato dellache la Corte Federale d’Appello ha inflitto ai bianconeri Alessio, ex giocatore dellantus, ha parlato a La Stampa.– «È una. I, i. Nessuno mi ha saputo spiegare i 15 punti di penalità. Perché non 9 come chiedeva l’accusa, o 30 se gli illeciti erano tanto gravi? Cos’altro non mi piace? La questione plusvalenze. Per realizzarne una bisogna essere almeno in due. Dove sono le altre società? Mi aspetto una spiegazione chiara». L'articolo proviene da Calcio News 24.