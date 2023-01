Tabellone calciomercato Serie A 2022 23 | acquisti e cessioni

(Di domenica 22 gennaio 2023) In questa sessione invernale del/23 riportiamo ilrelativo alle 20 squadre diA con. Poco meno di un mese per concludere le trattative, con inizio il 2 gennaio 2023 e gong fissato al 31 gennaio alle ore 20:00. Proprio in questo mese il massimo campionato italiano è ripartito dopo la pausa per i Mondiali in Qatar.delle 20 squadre diA: ildelestivo/2023 ATALANTA: nessuno.: Malinovskyi (C, Olympique Marsiglia, definitivo). BOLOGNA: nessuno.: ...

numero-diez.com

Lo scenario incredibile e paradossale di una Juve vincitrice dell'Europa League e comunque impossibilitata qualche mese più tardi a beneficiare del diritto di presenziare neldella ...In tutto sarebbero 262 squadre a partecipare; ma considerando che non è nemmeno la metà di quelle che giocano la FA Cup , uno sforzo per creare unpreliminare e poi quello principale non ... Il tabellone del calciomercato di gennaio di Serie A con acquisti e ... Calciomercato Roma, il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre più lontano dalla Capitale. Scopriamo gli ultimi rumors sul trequartista giallorosso e i profili monitorati da Tiago Pinto per sostituirlo Il r ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...