(Di domenica 22 gennaio 2023) L'ha perso la sua testa di serieuno, ma potrebbe aver trovato una giocatrice ancor più letale. Igaè fuori dalla competizione, eliminata per mano di un'impressionante ...

La Gazzetta dello Sport

(n.1) ha lasciato sei giochi per esprimersi al meglio, tre di fila nel primo e altrettanti nel secondo set, per il resto è stata semplicemente brutale. Tutto quello che era capace di fare ...... la romena Simona Halep , ha vita facile con la montenegrina Danka Kovinic ,per 6 - 2 ... La polacca Iga, testa di serie numero 7 , regola rapidamente la russa Daria Kasatkina, ... Swiatek strapazzata da Rybakina: gli Australian Open perdono la numero 1