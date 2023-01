Svezia | manifestante anti-Islam brucia il Corano | tensione alle stelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) L'attivistaRasmus Paludan ha aumentato le tensioni trae Turchia inscenando una protesta davall'ambasciata turca a Stoccolma, in cui hato il. Circondato dalla polizia, Paludan ha portato avil suo gesto facendo commenti denigratori sugli immigrati e sull'. Nel video, si vede l'uomo circondato dal fumo dopo aver dato fuoco a una copia del libro sacro. Circa 100 persone si sono riunite nelle vicinanze per una contro-dimostrazione pacifica. In una protesta separata, attivisti filo-curdi e-Nato hanno programmato di marciare nel centro di Stoccolma. La Turchia si oppone all'ingresso die Finlandia nel Patto Atlco perché accusa i due Paesi ...