Svezia | estremista di destra brucia il Corano Il premier condanna | proteste in molti paesi musulmani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Come la storia recente ha insegnato un gesto provocatorio può scatenare conseguenze inaspettate. Per questo il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, hato come “profondamente irrispettoso” il gesto di undiche a Stoccolma hato una copia del, aumentando le tensioni con la Turchia proprio mentre lacorteggia Ankara per la sua candidatura alla Nato. “La libertà di espressione è una parte fondamentale della democrazia. Ma ciò che è legale non è necessariamente appropriato.re libri sacri perè un atto profondamente irrispettoso. Voglio esprimere la mia solidarietà a tutti iche sono offesi da quanto è accaduto oggi a Stoccolma” ha twittato Kristersson. Anche il ...