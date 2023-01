Svastiche e minacce per Decaro | Cuperlo e Mazzarano nel volantino dei No Vax

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sui canali Telegram di alcuni gruppi No Vax sta circolando uncon insulti,e l’accusa di essere nazisti al candidato alla segreteria del Partito democratico Gianni, al sindaco di Bari Antonioe al consigliere regionale della Puglia Michele. La loro colpa è quella di aver condannato le scritte apparse sui muri della Cgil di Bari pochi giorni prima e aver solidarizzato con la segretaria del sindacato, Gigia Bucci, anche lei nel mirino del gruppo no vax che si firma con due V intrecciate cerchiate di rosso. «Sono un bugiardo nazista e sostengo la dittatura nazi-sanitaria», il messaggio che viene fatto dire ai tre politici presi di mira nelle immagini fotoshoppate in cuicompaiono con ...

