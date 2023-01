Superlega | gli Inglesi dominano la Premier League

Leggi su justcalcio

(Di domenica 22 gennaio 2023) La classifica dei ricavi, con 11 club ditra i primi 20 d’Europa, suggella un lavoro cominciato nel 1992. L’analista Deloitte: “Dobbiamo chiederci non se ma quando tutte le 20 squadre dellaappariranno nella top 30” Un trionfo senza precedenti per l’Inghilterra: la Moneydi Deloitte ha decretato che, per la prima volta, più della metà dei club della top 20 europei dei ricavi proviene dallo stesso Paese. Un successo che si è materializzato con il Manchester City in testa, per il secondo anno di fila, con un fatturato di 731 milioni, e con ben 11 rappresentanti nei primi 20 posti della classifica. Una performance che lascia senza parole e che rappresenta una vera e propria impresa, una conquista che ha dell’incredibile. Ma non è finita qui: l’analista Deloitte, infatti, ha dichiarato di voler chiedersi non se ...