Sundance il passato e uno sguardo al futuro

Cinecittà News

... scomparsa nel 2012 e che ha definito "una figura molto controversa" (inè stata accusata di sfruttare la figlia per fini economici). Dopo la presentazione alFilm Festival, il ...... ma ha mandato una mail dicendo che il progetto sarebbe andato alFilm Festival e che ... anche se ci piace questa commistione con il mondo del cinema e già inabbiamo dedicato un tour ... Sundance, Dakota Johnson premia Guadagnino e scherza sul ... Il colosso dello streaming ha acquistato i diritti per distribuire il nuovo horror Run Rabbit Run, che ha fatto il suo debutto al Sundance Film Festival ...L'adattamento per il grande schermo di "Cat Person" il racconto virale di Kristen Roupenian, che, pubblicato dal New Yorker, divenne il caso letterario del 2017 è solo una delle pellicole che vi cons ...