Stupro | la ragazza che accusa i due calciatori del Livorno | “Erano in cinque | Mattia Lucarelli rideva”

(Di domenica 22 gennaio 2023) “L’ultima cosa che ricordo è che loro mi hanno detto di sedermi sul divano”. È il racconto fatto agli inquirenti dalla studentessa americana vittima, secondo la procura di Milano, di unodi gruppo. Il caso ha portato all’arresto di duedel: i 23enni Federico Apolloni e, figlio dell’ex centravanti della squadra toscana, oggi allenatore. In totale sono sottogiovani, che lo scorso 27 marzo siofferti di accompagnare la 22enne a casa dopo una serata in discoteca e invece l’avevano portata in un appartamento del centro di Milano. “Io volevo andare a casa, non mi sono resa conto che mi stavano portando in un posto diverso”, ha raccontato alla polizia e e ai pm la, ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il primo è quello di una giovane abusata sempre nei vicoli la notte di capodanno, poi la giovane rapinata e violentata ai giardini di Plastica, infine quello dellache ha denunciato di essere ...Il primo è quello di una giovane abusata sempre nei vicoli la notte di capodanno, poi la giovane rapinata e violentata ai giardini di Plastica, infine quello dellache ha denunciato di essere ... Figlio Lucarelli arrestato per stupro, la ragazza: "Dicevo no. Non sono un oggetto" - Cronaca Un ragazzino di 15 anni ha raccontato di essere stato avvicinato da tre persone e violentato in un vicolo del centro storico di Genova. Indagano i carabinieri.A Genova un ragazzino di 15 anni ha denunciato di essere stato abusato in pieno centro storico. Il minorenne, poi arrivato in ospedale accompagnato dalla madre, ha raccontato di essere stato avvicinat ...