Stupro a Milano | la ragazza che accusa Lucarelli jr e il compagno di squadra Apolloni | “Erano in 5 | Mattia rideva”

Leggi su tpi

(Di domenica 22 gennaio 2023) “L’ultima cosa che ricordo è che loro mi hanno detto di sedermi sul divano”. È il racconto fatto agli inquirenti dalla studentessa americana vittima, secondo la procura di, di unodi gruppo. Il caso ha portato all’arresto di due calciatori del Livorno: i 23enni Federico, figlio dell’ex centravanti dellatoscana, oggi allenatore. In totale sono sottocinque giovani, che lo scorso 27 marzo siofferti di accompagnare la 22enne a casa dopo una serata in discoteca e invece l’avevano portata in un appartamento del centro di. “Io volevo andare a casa, non mi sono resa conto che mi stavano portando in un posto diverso”, ha raccontato alla polizia e e ai pm la ...