Strategia Inter | i parametri zero fanno la differenza E il prossimo può essere Smalling

numero-diez.com

Anche Mkhitaryan ha dovuto aspettare il suo turno prima di "prendersi" l'. Era arrivato alla Pinetina dopo il doppio serio infortunio alla coscia subito nelle ultime settimane dell'esperienza ...... dove ha conquistato l'accesso ai quarti di finale in cui a fine mese sfiderà l'mentre la ... Dunque a questo punto la sensazione è che lasia quella di aspettare il successivo grado di ... Scalvini prima scelta per il dopo-Skriniar: la strategia dell'Inter Per la terza volta nella sua storia, la Supercoppa Italiana Frecciarossa si è disputata in Arabia Saudita, nella capitale Riyadh. Ma non è un caso.Acerbi, Onana, Mkhitaryan: tre uomini chiave dei nerazzurri i cui cartellini non sono stati pagati neppure un euro. E la strategia sarà ripetuta la prossima estate ...