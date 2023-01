Strage in California al Capodanno cinese | il killer ancora in fuga

Adnkronos

Lainè la seconda in meno di una settimana nello Stato dopo l'uccisione di sei persone, inclusa una mamma di 16 anni e un bimbo di 10 mesi, nella contea di Tulare. Ed è la 33esima ...... a tre chilometri dal luogo in cui è avvenuta la. Un uomo è entrato in un locale cinese con ...trascorre una notte di gioiosa celebrazione - ha scritto su Twitter il governatore della, ... California, strage a Monterey Park: 10 morti. Killer in fuga è asiatico A Monterey Park, in California, è avvenuta una sparatoria mentre erano in corso le celebrazioni per festeggiare il Capodanno lunare. Almeno dieci persone sarebbero rimaste uccise. Il bilancio è provvi ...L'uomo è ancora in fuga ha detto lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, in una conferenza stampa sulla strage a Monterey Park ...