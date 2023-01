Stipendi da fame Clamoroso alla Bce | esplode la rivolta contro Lagarde

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Alta tensione all'interno della Banca centrale europea. I dipendenti dello staff dell'Eurotower il 15 di questo mese hanno ricevuto in busta paga un aumento del 4 per cento, ritenuto insufficienteil carovita moderno. In Germania, infatti, l'inflazione è all'8,6% in dicembre, superiore quindi ai quattro punti. Ma Francoforte, riporta il Giornale, non vuole sentir parlare di richieste al rialzo più consistenti. Ipso, il sindacato che all'interno della Banca centrale europea guidata da Christinedetiene sei dei nove seggi del comitato del personale, è su tutte le furie. Secondo un sondaggio interno, infatti, il 63 per cento dei circa 1.600 interpellati si dice preoccupato per la capacità della Bce di proteggere il potere d'acquisto dei suoi dipendenti. Eppure glidei dipendenti della Bce non sono così ...