Stefania Sandrelli | chi è il compagno Giovanni Soldati | età | carriera | film | oggi | foto e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano della domenica con Verissimo. Dopo il successo e l’emozionante puntata di ieri Silvia Toffanin, padrona indiscussa del salotto televisivo più amato e seguito di sempre, è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dallaall’amore. Oltre a Valeria Marini e a Giancarlo Magalli, che sarà in studio con le due figlie, da Silvia Toffanin arriverà anche, un’icona del cinema italiano. Che ripercorrerà tutta la sua, i suoi successi e parlerà dell’amore che la lega al nuovo. La storia d’amore tra...