(Di domenica 22 gennaio 2023) A Roma una donna è stataa nove mesi di reclusione e a pagare una multa di mille euro. La vittima era stata costretta a trasferirsi in un'altra abitazione

Stalker di condominio condannata, vittima costretta a trasferirsi di casa A Roma una donna è stata condannata a nove mesi di reclusione e a pagare una multa di mille euro. La vittima era stata costretta a trasferirsi in un'altra abitazione ...Nove mesi di reclusione e 1.000 euro di multa dopo la querela di una donna che per sfuggire alla persecuzione era stata costretta addirittura a cambiare casa ...