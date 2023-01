Spugne e strofinacci sono la causa di gravi intossicazioni Ecco come si disinfettano

(Di domenica 22 gennaio 2023) In cucina tutti quanti noi abbiamo, pagliette,e quant’altro. Niente di che, direte voi. Certo, niente di che, solo che forse non sapete che tutti questi strumenti di pulizia in fondo nonnient’altro che un efficacissimo ricettacolo di germi. Insomma, leche adoperiamo per pulire piatti e stoviglie raccolgono un sacco di batteri e quindipotenzialmente pericolose per la nostra salute. Lo ha scoperto un’organizzazione spagnola che lavora a tutela dei consumatori, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), che sulla faccenda ha condotto uno studio. Alla realizzazione della ricerca hanno ovviamente partecipato i soci della OCU, ai quali è stato chiesto di inviare all’organizzazione dei campioni di, stracci e pagliette usati. Lo scopo era ...

Corriere della Sera

Innanzitutto bisognerebbe evitare di intaccare le superfici con pagliette,abrasive o ... Oppure si possono stendere sulla parte interessata degliimbevuti di aceto e strizzati. ......e carta non siano vicini a fonti di calore e fiamme libere; tenere fiammiferi, ... si può procedere in autonomia alla rimozione dell'acqua utilizzando stracci e, altrimenti è ... La spugna è un ricettacolo di germi, va cambiata ogni settimana: i consigli per una casa davvero pulita Secondo uno studio pubblicato su in quest’oggetto si possono creare le condizioni ideali per la crescita dei germi. In cucina e in bagno va cambiata spesso ...La scomparsa della titolare, Lucia Grasselli, erede della sorella Carla, chiude un’epoca. Il ricordo di una delle sue commesse.