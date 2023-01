Sport in tv oggi | domenica 22 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ile glidelloin tv per la giornata di222023. Tantissimi gli appuntamenti da non perdere, con gli italiani protagonisti in numerose discipline. Torna ovviamente in campo la Serie A ei principali campionati di calcio europei, discorso analogo per la Superlega di volley e la A1 di basket. Attenzione però agliinvernali, con le gare di Kitzbuhel e Cortina che promettono spettacolo nello sci alpino e le staffette che chiudono ildel biathlon ad Anterselva. Il tutto senza dimenticare gli Australian Open di tennis e anche il golf, con Francesco Molinari e Guido Migliozzi in altissima classifica nel torneo di Abu Dhabi.Face.

OA Sport

torna indietro con la memoria provando a dare un'ulteriore testimonianza alla questione doping ... Specialista in cardiologia, in medicina delloe in medicina interna, Lamberto Boranga è in ...Catanzaro - Audace Cerignola sarà visibilein tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il ... ed ancora in diretta gol sul canale 252 di Skye in ... Sport in tv oggi (domenica 22 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Oggi, domenica 22 gennaio, un programma di sport decisamente intenso e tutto da vivere in compagnia di OA Sport. Si comincerà fin dalle prime ore del mattino con le gare degli sport invernali e soprat ...La EA SPORTS Supercup, disputata al King Fahd International Stadium di Riyadh (Arabia Saudita), tra il Milan Campione d’Italia e l’Inter ...