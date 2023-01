Spezia-Roma | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 22 gennaio 2023) Al Picco di Lasi gioca il match valido per la diciannovesima giornata diA:. I padroni di casa cercano punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, che la vittoria del Verona ha avvicinato, mentre i giallorossi cercano di sfruttare la maxi penalità inflitta alla Juventus per tornare in Champions League. Ora l’ultimo posto è conteso da Lazio, Atalanta e proprio la, tutte a 34 punti. Il calcio d’inizio è previsto per le 18.00. Il momento delle due squadre-Sampdoria (photo credits:Calcio).Loha iniziato la nuova stagione con l’obiettivo di sempre, la salvezza. Sulla panchina è andato via Thiago Motta, ma è arrivato Gotti. In campionato il rendimento è stato discreto con 18 punti ...

Tammy Abraham torna nella sua La Spezia. Senza Zaniolo, il vero padrone di casa, è il centravanti inglese ad avere i migliori ricordi della città ligure dove poco più di un anno fa ha siglato la rete della vittoria in una partita. La Roma ieri (sabato) ha fatto la rifinitura anti-Spezia, poi è partita direzione Liguria, ma senza Zaniolo. Nicolò s'è sfilato, ha chiesto di non giocare e Mourinho non lo ha convocato.