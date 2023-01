Spezia - Roma 0 - 2 | pagelle | Dybala amore e fantasia | Abraham sale in cattedra

Sky Sport

" Nicolò Zaniolo a febbraio sarà ancora qua": è drastico José Mourinho nel post partita di La, parlando del caso che sta facendo discutere. Il centrocampista giallorosso ha rifiutato la convocazione per il match di Serie A in Liguria e ha chiesto la cessione, in attesa di offerte ...I giallorossi hanno superato i liguri grazie alle reti di El Shaarawy e ... Spezia-Roma 0-2, le pagelle “Zaniolo Sono cose che riguardano la società, noi pensiamo ad allenarci per il bene della Roma. Se fa parte del gruppo Sì, è con noi. Ora pensiamo solo a conquistare altri punti“. Lo ha detto, a Daz ...Mancando le sue caratteristiche cambia anche la squadra. LEGGI ANCHE: Roma, Dybala show. Joya da record nella sua prima stagione in giallorosso Poi non c’erano i mancini, Holm ci ha lasciato presto e ...