Spezia-Roma 0-2 le pagelle e il tabellino della partita

(Di domenica 22 gennaio 2023) . Turno non semplice per Mourinho che, senza Zaniolo, deve dare risposte importanti in ottica Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lascende in campo in trasferta contro loper la 19a giornataSerie A. La squadra di Mourinho, attualmente sesta a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Corriere dello Sport

20.00 Posticipo Serie A,0 - 2 Lavince in liguria e aggancia l' Inter (che gioca lunedì) al 3° posto. Padroni di casa vivaci ma per niente incisivi, i giallorossi aspettano e costruiscono con calma. Dybala ...Tutto facile per la, che vince 2 - 0 su campo delloe, in attesa di Inter - Empoli di domani, aggancia i nerazzurri al terzo posto a quota 37. I giallorossi passano nel finale di primo tempo: spizzata di ... Spezia-Roma 0-2 diretta: fuori Dybala, dentro Belotti La Roma vince 2-0 a La Spezia con reti di El Shaarawy e Abraham e si porta al terzo posto in classifica accanto all’Inter impegnata domani sera contro l’Empoli. Nel primo tempo lo Spezia pare più ...Dopo la partita tra Spezia e Roma José Mourinho si è presentato davanti alle telecamere per commentare la partita e il caso Zaniolo per la prima volta visto che ieri non aveva fatto la solita conferen ...