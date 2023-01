Spezia-Roma 0-2 | decidono El Shaarawy e Abraham

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 22 gennaio 2023) Senza Zaniolo, che ha chiesto di non essere convocato per questioni di mercato, e Pellegrini, in panchina per un lieve affaticamento muscolare, lavince con autorità allo stadio Picco di, grazie ai gol di Ela fine primo tempo e di Tammyin apertura di ripresa. Dybala ispira entrambe le reti giallorosse. Mourinho si gode la zona Champions agganciando l'Inter in classifica e staccando per il momento Atalanta e Lazio.