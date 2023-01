OA Sport

Ma non è scontato che losi svolgerà ora a Torino, l'unica città in grado di offrire un impianto praticamente pronto come l'Oval, sede dei Giochi del 2006. La decisione sarà presa dal ...... anzi ho chiesto che Baselga sia luogo di allenamento per le squadre olimpiche, consapevole che non esistano automatismi e che non so ancora dove potrà essere spostato loanche se la ... Speed skating, Luca Compagnoni conquista il bronzo nella mass start delle Universiadi Daniele Di Stefano ottiene un altro risultato prestigioso e si conferma uno degli atleti copertina della spedizione azzurra alle Universiadi Invernali di Lake Placid 2023, mettendosi al collo la secon ...Il presidente del Coni, accompagnato dal presidente di Trento Maurizio Fugatti, in una conferenza stampa annuncia alcune indiscrezioni sui prossimi giochi olimpici invernali e mette sul banco tutte le ...