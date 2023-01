Sparatoria in discoteca | un uomo apre il fuoco durante il Capodanno cinese | ' Ci sono morti e feriti'

Today.it

Secondo Choi lasarebbe iniziata in unalì vicino.Choi ha riferito anche che lasarebbe avvenuta in unadella zona. Un altro testimone ha raccontato di aver visto una persona in barella sul luogo dellae un'altra con ... Spara con una mitragliatrice in una discoteca: ci sono diverse vittime window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-67bd505-7d1c-3666-f8d6-737729785a6 ...In order to keep this offer free of charge, we and our partners need your consent for the use of cookies, other technologies and your personal data ( see details) for the purposes listed, in particula ...