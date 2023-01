Sparatoria in California durante il Capodanno cinese | almeno 10 morti e diversi feriti | killer in fuga Poi altro agguato in un locale

Adnkronos

... in. Lo ha detto alla stampa il capitano della polizia, Andrew Meyer, aggiungendo che l'uomo e' latitante. Alcuni dei feriti sono in condizioni critiche. Lae' avvenuta nell'......eventi del capodanno lunare nel sud della. Seung Won Choi, proprietario del ristorante barbecue di pesce Clam House dall'altra parte della strada rispetto a dove è avvenuta la, ... California, sparatoria a Monterey Park: 10 morti Avrebbe usato una mitragliatrice il killer, ancora in fuga, artefice della sparatoria in una discoteca a Monterey Park in California ...Altre dieci persone sono rimaste ferite. La sparatoria è avvenuta mentre la folla partecipava ai festeggiamenti del Capodanno lunare ...